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Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor - Son Dakika

Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor

03.10.2021 12:26
Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor, System.String[]

İZMİR Tabip Odası'nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'i, görev sırasında kendilerini güvende hissediyor.

İZMİR Tabip Odası'nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'i, görev sırasında kendilerini güvende hissediyor. Yüzde 90'ından fazlasının şiddete maruz kaldığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Bu anket sonuçları, acil serviste çalışan hekimlerin çığlığını yansıtıyor" dedi.

İzmir Tabip Odası, acil serviste çalışan hekimlere yönelik anket düzenledi. 112'si kadın 330 hekimin katıldığı 44 soruluk ankete, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen hekim, uzman hekim ve asistanlar katıldı. Yüzde 52'si İzmir'den, yüzde 48'i ise diğer şehirlerden olan acil servis hekimlerinin katıldığı anketin ön sonuçları açıklandı.

Hala devam eden anketin ön sonuçlarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'nin görev sırasında kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Çamlı, ankete katılan acil servis hekimlerinin yüzde 92'sinin görev yaptıkları servislerinde ciddi güvenlik sorunu olduğunu, yüzde 90'ından fazlasının ise şiddete maruz kaldıklarını söylediğine dikkat çekti. Anket sonuçlarının acil serviste çalışan hekimlerin çığlığını yansıttığını vurgulayan Çamlı "Katılanların yüzde 90'ını, şu an servislerinde uygulanan performans sisteminin adil olmadığı görüşünde ve yüzde 55'i mesleklerini ya da branşlarını değiştirmeyi düşünüyor" dedi.'GELENLERİN YARISINDAN FAZLASI ACİL OLMAYAN VAKA'Çamlı, acil serviste özellikle pandemi döneminde iş yoğunluğunun çok fazla arttığını belirterek "Hekimlerimizin yüzde 55'i günde 100'den, yüzde 30'u ise 200'den fazla hastaya bakıyor. Bu da acil servis yükünün ne kadar arttığını gösteriyor. Hekimlerimizin yüzde 80'i baktıkları hastaların yarısından çoğunun gerçekte acil servis hatası olmadıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla aciliyet içermediği halde acile başvuran hasta oranının gerçekten çok yüksek olması, bu gereksiz iş yükünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Acil servis hekimleri, ayrıca Covid-19 poliklinikleri ve yoğun bakımlarında da çalıştılar. Ankete katılan hekimlerimizin yüzde 74'ü, bu servislerde çalıştıklarını, bunlardan yüzde 34'ü de koronavirüs geçirdiklerini söyledi" dedi. Çamlı, şöyle devam etti: "Ankette katılan hekimlerimizin yüzde 94'ü ne yazık ki tükenmişlik yaşadığını, yüzde 30'u da son bir yıl içerisinde depresyon tanısı aldıklarını belirtti."'ÇALIŞMA KOŞULLARI DEPRESYONA İTTİ'Çamlı, şunları söyledi:

"Gerçekten zor koşullarda, özveriyle hizmet vermeye çalışan acil servis hekimlerinin gerek olumsuz çalışma koşulları gerekse zaman içinde giderek düşen özlük hakları ve emeklerinin karşılığını alamamak, onları büyük ölçüde istifayı daha çok düşünen, depresyon yaşayan, tükenmişlik yaşayan hekimler haline getirdi."


Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor
Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor

İzmir Tabip Odası, Koronavirüs, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor - Son Dakika
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