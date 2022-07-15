ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER - Son Dakika
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ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER

15.07.2022 00:07

MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darbetti.

MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darbetti. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi N.G.?nin şikayeti üzerine hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi. Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.'yi darbetmeye başladı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

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Acil serviste kadın kavgası Acil serviste kadın kavgası Son dakika: ACİL SERVİSTE 2 KADININ KAVGASI KAMERADA Son dakika: ACİL SERVİSTE 2 KADININ KAVGASI KAMERADA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER - Son Dakika
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