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Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı - Son Dakika

Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı

31.01.2022 14:54
Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı

Gaziantep'te ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil Servisi birbirine katan hasta yakınlarının sağlıkçılara saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil Servisi birbirine katan hasta yakınlarının sağlıkçılara saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Acil Serviste taşkınlık çıkaran saldırganların sağlıkçılara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde 28 Ocak akşamı yaşandı. İddiaya göre beyin kanaması şüphesiyle Acil Servis'te tedavi altına alınan Derviş Çelikbilek'in yakınları ambulansın geç geldiğini iddia ederek hastanede taşkınlık çıkardı. Önce hastanın tedavi gördüğü odaya toplu şekilde girmeye çalışan yaklaşık 30 hasta yakını ardından ambulansın geç geldiğini ileri sürerek sağlıkçılara saldırdı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler güçlükle durdurdu.

SAĞLIKÇILARA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Acil Servis'te ambulansın geciktiğini ileri süren hasta yakınlarının sağlıkçılar ile güvenlik görevlilerine saldırdığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan hasta yakınlarının Acil Servisi birbirine katması güvenlik kameralarına yansıdı. Polislerin saldırganları durdurmakta zorlandığı anlar görüntülere yansırken hasta yakınlarının Acil Serviste yaşattığı dehşet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YUMRUKLARLA SALDIRMIŞLAR

Sağlıkçılara saldırmaya çalışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlilerinin saldırganlar tarafından darp edilmesi görüntülerde yer aldı. Görüntülerde hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine yumruklarla saldırdığı görülürken Acil Servis'te yaşanan kavganın koridora taşması kamera yansıdı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı
Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı
Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı
Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı
Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı
Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı

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Gaziantep, Şahinbey, Saldırı, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acil Servis'te hasta yakınlarından sağlık görevlilerine yumruklu saldırı - Son Dakika
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