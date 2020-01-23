Acil servis yenilenerek tekrar hizmete girdi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis alanının genişletme, iyileştirme ve tadilat çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak tekrar hizmet vermeye başladı.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde, 2019 yılı Ekim ayında başlanılan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis alanının genişletme, iyileştirme ve tadilat çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Çalışma ile gliil yapılan bilgilendirmede "Mevcut alanda yapılan iyileştirme, genişletme ve tadilat çalışmaları ile acil servis tedavi kullanım alanı 986 metrekareden 1062 metrekareye, bekleme alanı 270 metrekareden 470 metrekareye çıkarıldı. Acil Servis giriş-çıkış düzenlemesi ve izolasyonu yapılarak, hasta girişi ve ambulans giriş alanları ayrılmış, böylece hasta giriş çıkışları kolaylaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza daha ferah, hijyenik ve modern bir ortamda sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır" denildi. - DÜZCE