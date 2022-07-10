Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu - Son Dakika
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Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu

10.07.2022 13:39

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. İstanbul hariç yurt genelindeki kurban kesimi esnasında 5 bin 102 acemi kasap, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmek için belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına gitti. Bazı vatandaşlar ise kesimi evlerinin önünde ya da boş arsalarda yaptı.

ACİLLER DOLDU

Her yıl olduğu gibi bu sene de kesim sırasında birçok kişi, ya bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralananlar kendi imkanları, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere gitti. Hastanelerin acil servislerinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Bu yıl İstanbul hariç, yurt genelinde 5 bin 102 kişi yaralandı.

Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu

Kurban kesimi sırasında yaralananların il il sayısı şöyle:

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Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, İstanbul, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu - Son Dakika
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