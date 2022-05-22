Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı - Son Dakika
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Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı

22.05.2022 16:52
Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin acil servis polikliniğinde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getiren kızını götürmek için acil servise gelen Orhan D. hastanede taşkınlık çıkardı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D. ilk önce kızına ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine "Beyaz kod" veren sağlıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken, Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Düztepe Polis Merkezine götürülen saldırgan Orhan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acil serviste bıçakla dehşet saçan baba tutuklandı - Son Dakika


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