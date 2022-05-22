ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI

22.05.2022 19:29

GAZİANTEP'te, Orhan D., özel hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızını dövüp; engel olmaya çalışan sağlık görevlilerine de bıçakla saldırdı.

GAZİANTEP'te, Orhan D., özel hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızını dövüp; engel olmaya çalışan sağlık görevlilerine de bıçakla saldırdı. Ambulans şöförünü kolundan yaralayan ve polisler tarafından yakalanan Orhan D., mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü İnönü Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Orhan D. iddiaya göre acil serviste ismi öğrenilemeyen kızı ile eve dönmek istedi. Ancak bu isteğe olumsuz yanıt veren kızı ile Orhan D. arasında tartışma çıktı. Kızını darbeden Orhan D., kendisine engel olmak isteyen sağlık görevlilerine de yanındaki bıçak ile saldırdı. Bıçağı etrafa savurarak dehşet yaşatan Orhan D., ambulans şoförü Bülent Arık'ı (45), iki kolundan yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken, elindeki bıçakla hastane içinde korku dolu anlar yaşattıktan sonra kaçan Orhan D., olayın ardından polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Orhan D., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Acil serviste kızına ve sağlıkçıya saldıran şüpheli tutuklandı GAZİANTEP - Acil serviste kızına ve sağlıkçıya saldıran şüpheli tutuklandı Kızını zorla hastaneden götürmeye çalışan baba dehşet saçtı! Öfkeli adam önce kızına saldırdı ardından ambulans şoförünü bıçakladı Kızını zorla hastaneden götürmeye çalışan baba dehşet saçtı! Öfkeli adam önce kızına saldırdı ardından ambulans şoförünü bıçakladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: ACİL SERVİSTE DEHŞET SAÇAN BABA TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement