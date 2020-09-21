Acil serviste dehşete düşüren görüntü. - Son Dakika

Acil serviste dehşete düşüren görüntü... Hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.'nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.