Son Dakika Haberleri: Acil serviste doğum yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Acil serviste doğum yaptı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın doğum sancısı şikayetiyle geldiği acil serviste doğum yaptı.

Acil serviste doğum yaptı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın doğum sancısı şikayetiyle geldiği acil serviste doğum yaptı.

Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kadın, doğum sancısı çekmesi üzerine Hatay Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisine başvurdu.

Burada kadının kontrolleri yapıldığı sırada doğum süreci başladı. Bunun üzerine kadın doğum kliniğine sevk için yeterli zaman olmamasından dolayı acil serviste doğuma uygun hijyen ortamı oluşturuldu.

Kadın, sağlık görevlilerinin başarılı operasyonuyla erkek bebek dünyaya getirdi. Doktorlar bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bebek ve annenin hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönmüş koca, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Doğum yapan eşini bıçakladı Genç ressam Sinem Demirci, renklerin dünyasını anlattı Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 17:11:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acil serviste doğum yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]