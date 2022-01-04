Acil serviste doktora saldıran kadına 1 yıl 1 ay hapis - Son Dakika

Pendik Devlet Hastanesi'nde doktor Esma Demir'in saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kadın davanın ilk celsesinde, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Hükümle birlikte tahliye edilen sanık savunmasında, "Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım" dedi.

Pendik Devlet Hastanesi'nde 17 Kasım 2021 tarihinde acil serviste görev yapan doktor Esma Demir'in saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Müge İpekçi, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Müge İpekçi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki doktor Esma Demir ve taraf avukatları ile Sağlık Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

"Doktordan özür diliyorum, çok pişmanım"

Duruşmada savunma yapan sanık İpekçi, "Ben de bir sağlık çalışanayım. 5 yıl 3 farklı hastanede sağlık çalışanı olarak görev yaptım. Değil doktorlara saldırmak doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım, özellikle bunu belirtmek istiyorum" dedi. Olay günü çok fazla alkollü olduğunu söyleyen sanık, "Zaten olaya ilişkin çok fazla bir şey hatırlamıyorum. O gün anksiyete krizine de girmiştim. Hiçbir şeyi kasten ve bilinçli olarak yapmadım. Saldırdığımı hatırlamıyorum. Polislerin beni hastaneye götürdüğünü hastanede neler olduğuna ilişkin şu an gözümün önüne gelen bir şey yoktur" diyerek beraatini istedi.

Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını söyleyen müşteki Esma Demir, "Sanık olay günü adli muayene için hastaneye getirilmişti. Hastaneye girdiği andan itibaren anksiyete nöbeti geçiriyordu. Kendini sedyeden atmaya dahi kalkıştı. Sonrasında onu doktor arkadaşımla birlikte muayene odasına götürdük. Kendisini muayene ederken bize anksiyete bozukluğu olduğunu, eski hemşire olduğunu söyledi. Sonrasında kendisini müşahede alanında aldık. Damar yolu açıldı, serum takıldı" dedi.

"Aniden arkamdan gelip saçlarıma yapıştı"

Odadan çıktıklarında sanığın damar yolunu söktüğünü anlatan Demir, "Kanamaya başladı. Ben damar yoluna baskı uygulayıp kanamasını durdurdum. Damar yolunu pansuman yapıp kapattım, odadan çıktım. Ben çıktıktan sonra sanık yaptığım pansumanı da söktü. O sırada ben hemşire hanımlarla görüşme yapıyordum. Sonra kamera kayıtlarında da görüleceği gibi aniden arkamdan gelip elleriyle saçıma yapıştı. Saçlarımı eline doladı ve beni yere çekmeye çalıştı. 2 polis memuru ve doktor arkadaşım araya girdiler. Beni 3 erkek sanırım elimden 30-40 saniye boyunca kurtaramadılar. Araya girenlerin yardımıyla sanığın elinden kurtardılar" diyerek olay günü görevini yaptığı sırada kendisini darp eden sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen doktor A.Ö. ise, sanığın damar yolunu çıkararak, doktor Esma Demir'e saldırdığını ve saçlarına yapıştığını anlattı. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve sanık lehine hiçbir yasa hükmünün uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise, "Müvekkilim 6 yıllık sağlık çalışanıdır. Şimdiye kadar ne bir doktora ne de başka bir kişiye karşı bir suç işlememiştir. Müvekkilde anksiyete bozukluğu mevcuttur" diyerek müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Esas hakkındaki savunması ve son sözü sorulan sanık Müge İpekçi, "Çok pişmanım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

1 yıl 1 ay 15 gün hapis ve tahliye

Davayı karara bağlayan mahkeme, Müge İpekçi'nin Esma Demir'e karşı basit kasten yaralama suçunu işlediğini belirterek, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık, tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmolunan hapis cezasının süresi göz önüne alınarak tahliye edildi. - İSTANBUL