Acil serviste doktora saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

Acil serviste doktora saldıran şüpheli tutuklandı (2)

BAKAN KOCA: FAİLLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekime saldırdığına ilişkin görüntüleri, başsavcılığa verilen M.İ.'nin tutuklanmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Pendik Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız, hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız" dedi.

Haber: ANKARA,