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Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi - Son Dakika

Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi

19.11.2021 11:53
Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden 3 genç, acil servise gelenlerin hayati bulgularını çeşitli sensörlerle ölçen, şikayetlerini görüntü ve ses tanıma yöntemlerini kullanarak alan ve elde edilen verileri değerlendirip hastayı uygun triyaj alanına...

Fırat Üniversitesi (FÜ) Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden 3 genç, acil servise gelenlerin hayati bulgularını çeşitli sensörlerle ölçen, şikayetlerini görüntü ve ses tanıma yöntemlerini kullanarak alan ve elde edilen verileri değerlendirip hastayı uygun triyaj alanına yönlendiren yapay zeka destekli sistem geliştirdi.

Abdullah İlker Arslan, Enes Özcan ve Hüseyin Alperen Dağdögen, 2020-2021 akademik yılında FÜ Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü son sınıftayken, Kovid-19 salgınında sosyal mesafenin önemini dikkate alarak acil servise ilk girişte hem sağlık personeli ve hastaların izolasyonu hem de triyajın daha hızlı yapılmasını sağlamak amacıyla sistem geliştirmek istedi.

FÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu danışmanlığında çalışma yürüten 3 genç, "Yapay Zeka Destekli Acil Servis Triyajı Karar Destek Sistemi" projesini hazırladı.

Sistemle, acil servise başvuran hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılması sağlanıyor.

Bu kapsamda, oksijen, nabız, tansiyon, ateş gibi hayati bulguları çeşitli sensörlerle ölçen, şikayetleri görüntü ve ses tanıma yöntemiyle alan sistem, sonuçları yapay zekayla değerlendirilip hastaları kırmızı, yeşil veya sarı triyaj alanına yönlendirecek.

Üniversiteden mezun olan gençlerin, eğitimleri sürecinde hazırladığı proje, İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji" yarışmalarında "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde "En İyi Sunum" ödülüne layık görüldü.

"Sistem, sağlıktaki dijital dönüşüm yolunda gelecek vadediyor"

Yazılım mühendisi Arslan, AA muhabirine, geliştirdikleri sistemin, sağlıkta dijital dönüşüm kapsamında iş gücü dönüşümünü hızlandıracağını söyledi.

Sistemle yapay zekanın, sağlık personelinin uzaktan gözetiminde elektronik triyajı gerçekleştireceğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sunduğumuz sistem aktif şekilde kullanıldığı takdirde acil servislerin yoğunluğunu azaltacağını öngörmekteyiz. Mevcutta hastaların bir form doldurarak sıra beklemesini gerektiren basit sistemler kullanılmakta. Oluşturduğumuz sistem sayesinde sağlıkçı ve hastaların özellikle pandemi koşullarında birbirinden izole edilmesi, sağlık çalışanı yetersizliğinden dolayı triyaj alanlarında yoğunluk oluşmasının önüne geçilerek işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması sağlanacak."

Projenin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Türkoğlu da son yıllarda ortaya koydukları projelerle, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin açıkladığı listede, yapay zeka alanında Türkiye'de 200'ü aşkın üniversite arasında 9. sırada yer aldıklarını bildirdi.

Öğrencilerinin geliştirdiği sistemin sağlıktaki dijital dönüşüm yolunda gelecek vadettiğini belirten Türkoğlu, "Projeyle acil servislerde artık hastaları doğrudan doğruya sağlık personeli değil de yapay zeka robotları karşılayacak." dedi.

"Yapay zeka laboratuvarı kurulması yönünde girişimlerimiz başladı"

Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resul Daş ise daha önce de başka öğrencilerinin Prof. Dr. Türkoğlu danışmanlığında 2019'da "Yapay Zeka Destekli Katı Atık Ayıklama" ve 2020'de "Yapay Zeka Destekli Enkaz Altı Arama Kurtarma Robotu" projeleriyle TEKNOFEST'te başarı sağladığını vurguladı.

Bu yıl da "Yapay Zeka Destekli Acil Servis Triyajı Karar Destek Sistemi" projesinin TEKNOFEST'te ödüle layık görülmesinin mutluluk verici olduğunu anlatan Daş, "Bölümümüzde yapay zeka dersleri hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora seviyesinde verilmekte. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Bölümümüzde yapay zeka laboratuvarı kurulması yönünde girişimlerimiz başladı." diye konuştu.

Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi
Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi
Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi
Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi
Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi

Fırat Üniversitesi, geri dönüşüm, Yapay Zeka, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acil serviste hastaların triyaj işleminin yapay zekayla yapılacağı sistem geliştirildi - Son Dakika
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