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Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika

Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı

11.08.2021 16:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hastanenin acil servisine gelip başının döndüğünü söyleyen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek sağlık çalışanlarına saldırdı. Hemşire masasının üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri hastaların ve çalışanların üzerine atan kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün saat 22.30'da Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine alkollü olarak gelen Hasan Ö., başının döndüğünü söyleyerek sağlık çalışanlarından yardım istedi. Bu sırada kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Hasan Ö., sağlık personellerinin üzerine yürüdü.

MASADAKİ TIBBİ MALZEMELERİ İNSANLARIN ÜZERİNE SAVURDU

Hasan Ö., hemşire masası üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri, eliyle hastaların ve sağlık çalışanlarının üzerine savurdu. Diğer hastaların yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hasan Ö., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından hastane yöneticileri polis merkezine giderek Hasan Ö.'den şikayetçi oldu. Polis, Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Acil servise gelen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı

"TEDAVİLERİN AKSAMASINA SEBEP OLDU"

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, "Hastanemize müracaat eden alkollü bir şahıs, daha sonra hemşirelerin bulunduğu alana geldi. Burada tedavi süresini beklemeyen kişi, ünitenin üzerinde olan tedavi masasındaki bütün malzemeleri yere dökerek tepki verdi. Tabii ki orada tedavilerin aksamasına neden oldu. Hoş bir görüntü olmadı. Gerekli kolluk kuvvetleri ve güvenlik olaya müdahale etti. Şu anda tabii ki arkadaşlarımızın moral motivasyonunu olumsuz etkiledi bu durum. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Tek temennimiz bu. Şahıs hakkında şikayetçi olduk, hastane yönetimi olarak olayın takibini yapacağız." dedi.

KOCAELİ VALİLİĞİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından Kocaeli Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasal işlem başlatıldığını bildirerek, "Vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildirir, kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Acil servise gelen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı
Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Hastane, Kocaeli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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