Üye Girişi
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu - Son Dakika

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu

06.12.2021 10:35

Sakarya Yenikent Hastanesi acil servisinde yaşanan maske tartışmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gözünün arkasına lens kaçtığını öne süren bir kadının, doktorun tüm uyarılarına rağmen maske takmamakta ısrar etmesi sonrasında ortam bir anda gerilirken, kadının cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği video büyük tartışma yarattı. Kullanıcıların yoğunlukla "Doktor beyin sabrına hayran kaldım" ifadesini kullandıkları dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya Sakarya Yenikent Hastanesi acil servisinde yaşanan maske tartışmasını konuşuyor. Genç bir kadının cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği kavganın görüntüleri kısa sürede gündeme otururken, doktora yönelik söylemleri nedeniyle videoyu çeken kadın tepkilerin hedefi oldu.

"İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYORSUN"

Gözünün arkasına lens kaçtığı gerekçesiyle hastanenin acil servisine giden kadın, maske takmadığı için görevli doktor tarafından uyarıldı. İçeride çok sayıda insan olduğunu ve maske takmayarak insanların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle genç kadını kibar bir şekilde uyaran doktor, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

DOKTOR GENÇ KADIN HAKKINDA BEYAZ KOD VERDİ

Cumhuriyet savcısıyla görüştüğünü ve kendisine maske takmaması yönünde izin verildiğini iddia eden kadının sözleri doktoru ikna etmeye yetmezken, genç doktorun beyaz kod vermesiyle güvenlik görevlileri ve polis olaya müdahale etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Tartışmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, çok sayıda kullanıcı yaşanan gerilime ilişkin yorum üstüne yorum yaptı. İşte o tepkilerden bazıları;

- Doktor beyin sabrına hayran kaldım. Kadının çevresindeki herkese sabırlar diliyorum.

- Bu nasıl bir sakinlikle beyaz kod vermek. Gerçekten takdir edilesi.

- Videoyu çeken kişilerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması, mümkünse cezai ehliyetlerinin alınması gerekir.

- Beni sinirlendiren tartışmadır. Şöyle tiplere ceza verilmiyor ya en çok ona kızıyorum.

BEYAZ KOD NEDİR?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır.Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu

Doktora, Sakarya, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Muhammet Karakurt: Doktor beyi tebrik ediyorum maske takmayan bayanlar gercekten hasta zihinsel hasta YANLIŞ YERE GELMİŞLER ONLARIN PSİKOLOGA GÖZÜKMESİ LAZIM Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna geldi! Bakımı için aylık bin 500 lira harcıyor 11:40 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna geldi! Bakımı için aylık bin 500 lira harcıyor
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar 11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri
11:41 Son dakika magazin haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:24 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
11:41
Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı         
11:40
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!         
11:35
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement