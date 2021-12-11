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Acil servisteki patlama anı kamerada - Son Dakika

Acil servisteki patlama anı kamerada

11.12.2021 09:23

Acil servisteki patlama anı kamerada Alevler arasında dehşeti yaşayan hemşireye böyle müdahale ettiler Zonguldak'ta hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşı alevler içinde kaldı.

Acil servisteki patlama anı kamerada

Alevler arasında dehşeti yaşayan hemşireye böyle müdahale ettiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşı alevler içinde kaldı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde ZBEÜ Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İddialara göre hastasına pansuman yapmak üzere bankta hazırlık yapan hemşire şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve yanındaki arkadaşına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi idari soruşturma başlattı. Olayın hemşire Gizem Elif Türk'ün mesai arkadaşı hemşire Ö.E. ile şakalaştığı sırada alkol şişesinin alev alması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Meydana gelen yangında hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralanmıştı.

Acil servisteki patlama anı kamerada
Acil servisteki patlama anı kamerada
Acil servisteki patlama anı kamerada
Acil servisteki patlama anı kamerada

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zonguldak, Patlama, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acil servisteki patlama anı kamerada - Son Dakika


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