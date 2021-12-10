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Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi - Son Dakika

Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi

10.12.2021 22:17

Zonguldak'ta hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşı alevler içinde kaldı. Patlamanın hemşire ile mesai arkadaşı arasında yaşanan şakalaşmadan kaynaklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde hastasına pansuman yapmak üzere bankta hazırlık yapan hemşire şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

HEMŞİRE TEDAVİ ALTINDA

Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve yanındaki arkadaşına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

PATLAMA ŞAKALAŞMADAN KAYNAKLANDI İDDİASI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Olayın hemşire Gizem Elif Türk'ün mesai arkadaşı hemşire Ö.E. ile şakalaştığı sırada alkol şişesinin alev alması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Meydana gelen yangında hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralanmıştı.

Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zonguldak, Alkol, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi - Son Dakika
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