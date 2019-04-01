Son Dakika Haberleri: “Acil su tasarrufu” gerekiyor!

“Acil su tasarrufu” gerekiyor!

1 saat önce

Küresel nüfusun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguluyor.

“Acil su tasarrufu” gerekiyor!, System.String[]
Küresel nüfusun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10 

Ekonomi
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