“Acil su tasarrufu” gerekiyor!
1 saat önce
Küresel nüfusun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguluyor.
Küresel nüfusun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10
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