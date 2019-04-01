“Acil su tasarrufu” gerekiyor!

Küresel nüfusun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguluyor.

Küresel nüfusun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguluyor.

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