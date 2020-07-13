Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı - Son Dakika

Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Al'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Al'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 47 yaşındaki Prof. Dr. Behçet Al'ın bazı belirtiler üzerine Covid-19 testine tabi tutulduğunu ve testinin pozitif çıktığını açıkladı. Testi pozitif çıkan Al'ın tedavi altına alındığı ve filyasyon çalışmalarına başlandığını aktaran Gür, "Hocamızın genel durumu şimdilik iyi. Allah acil şifa versin. Hocamızın en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:42 Kaynak: İHA
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