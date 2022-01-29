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Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI - Son Dakika

Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI

29.01.2022 12:37

Son dakika gündem haberi... ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın, hasta İsmail Deniz'i (66) karlı patika yolda sırtına alarak ambulansa taşıdı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın, hasta İsmail Deniz'i (66) karlı patika yolda sırtına alarak ambulansa taşıdı.

İlçeye bağlı Deniz Köyü'nde dün akşam saatlerinde fenalaşan İsmail Deniz için yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Sağlık ekipleri karlı yolda ambulansla 500 metre mesafeye kadar geldi, ardından yaya olarak eve ulaştı. Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın ilk müdahalede bulunduğu hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan hasta tedavi altına alındı.

Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI
Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI

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İsmail Deniz, Sungurlu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI - Son Dakika
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