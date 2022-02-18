Üye Girişi
Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü - Son Dakika

Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü

18.02.2022 09:53
Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü

GİRESUN İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman (38), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

GİRESUN İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman (38), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.


Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü
YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Giresun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:07 Minik Kubilay'ın kalbi okulda oynarken durdu! Annenin feryadı: 11 yaşındaydı, nolur yalan olduğunu söyleyin!
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement