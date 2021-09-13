ACİL TIP TEKNİSYENİN HAYVAN SEVGİSİ YÜREK ISITIYOR - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan 32 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Halime Gürsoy, yoğun iş temposundan artan zamanında ormanlık alanda yaşayan sokak köpeklerini besleyip, gerekli tedavilerini yapıp, kısırlaştırmalarını sağlıyor. Ayrıca evini de 12 kedi, 4 köpek ile paylaşan Gürsoy, beslediği can dostlarından bazılarının kendisinde derin bir iz bıraktığını belirtip, "Elimden geldiğince hepsine sahip çıkıyorum. 200'ün üzerinde hayvan sahiplendirdim. Bir o kadar da kedi ve köpeğin kısırlaştırılmasını sağladım" dedi.

İzmir'de 112 Acil Servis'te 10 yıldır paramedik olarak çalışan Halime Gürsoy, Mesaiden arta kalan vakitlerinde ve hafta sonları sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Kendisini sokak hayvanlarına adayan yaz, kış demeden ormanlık alan ve sokakları gezip, sahipsiz can dostlarını besliyor. Onlara mama ve su verip, gerekli tedavilerini yapıp, kısırlaştıran Gürsoy, hayvanlara olan sevgisinin 5 yıl önce kapısının önünden ayrılmayan bir kedi sayesinde başladığını söyledi. Aslında çocukluğundan beri hayvanlarla arasının iyi olmadığını belirten Gürsoy, kapısının önünden ayrılmayan o kedinin kendisini için kırılma noktası olduğunu belirtip, "Kedilerden korkar, köpeklerin de yanına yaklaşamazdım. İlk olarak bir kedi beni sahiplendi. Sonrasında sokakta bulduğum yaralı bir köpeğe yardım etmeye başladım. Tedavisini yapıp 'Leon' adını verdim.

Şimdi evimde besliyorum. Zamanla evime aldığım hayvanların sayısı arttı. Şu an evimde 12 kedi, 4 köpeğim var. Sayıları bazen artıyor. Nöbetlerimin haricindeki zamanlarda, gün aşırı da dağlarda gezip, oralara atılmış sokak köpeklerini besliyorum. Onlarla aramda güçlü bir bağ oluştu" dedi

Beslediği can dostları içinde bazılarının kendisinde derin izler bıraktığını anlatan Halime Gürsoy, "Dağda, 'Karla' adında bir köpekle karşılaşmıştım. Veterinere götürdüğümde, tecavüz mağduru olduğunu öğrendim. Karla'ya çok üzülmüştüm. Dağlara atılan köpekler içinde yavru olanlar bile var. Ama benim için en özeli Karla. Tedavisi sonrasında Karla'yı da sahiplendirdim. Şimdi çok güzel bir hayatı var. Bunun dışında çeşitli nedenlerle kör kalmış köpeklerim var. Engelli ve yaralı sokak hayvanlarına daha fazla önem veriyorum. Elimden geldiğince hepsine sahip çıkmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar 200'ün üzerinde hayvanı sahiplendirdiğini, bir o kadar da kedi ve köpeğin kısırlaştırılmasını sağladığını anlatan Gürsoy, şöyle devam etti:

"Benim yaptığım merhamet olmasa yapılmayacak bir iş. Nöbet sonraları onlara zaman ayırmak çok zor oluyor. Ama şunu biliyorum ki ben gitmezsem onlar dağda aç kalacak. Dağlada çok fazla yaralı, yürüyemeyecek durumda hayvan var. Onlara arkamı dönüp, gidemiyorum. Onlar da bana alıştı. Daha aracımın sesini duyar duymaz, peşime takılıyorlar. Artık, tanıyorlar beni. Yemekten önce sevgi bekliyorlar. Tek istedikleri biraz sevgi. Can dostlarını besleğim zaman kendimi huzurlu hissediyorum. İşte o zaman ne kadar yorgun olursam olayım, rahat bir uyku uyuyabiliyorum."

Sokak hayvanları için aylık ortalama 4 bin lira mama parası verdiğine dikkati çeken Gürsoy, sosyal medyadaki 'sokak_patidostu' sayfası aracılığıyla da daha fazla can dostuna ulaşmayı hedeflediğini de kaydetti. Hayvan severlerle iş birliği halinde olduğunu vurgulayan Gürsoy, bir dernek kurma çalışmaları olduğunu da söyledi.