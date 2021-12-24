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ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

24.12.2021 12:19

ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde görevli acil tıp teknisyeni (ATT) Mücahit Cesur'a saldırıp yumruk attığı öne sürülen hasta yakını Cengiz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde görevli acil tıp teknisyeni (ATT) Mücahit Cesur'a saldırıp yumruk attığı öne sürülen hasta yakını Cengiz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dudağından yaralanan Cesur, 'Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma eliyle bir darbe geldi. Sonucunda dudağımın iç kısmında bir yarılma oldu ve kanama meydana geldi. Beyaz kod verdik' dedi.

Eskişehir'de oturan Cengiz G., önceki gün hamile olan eşini kendisine ait otomobille Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastaya ilk müdahaleyi acil servis önüne sedye çıkaran acil tıp teknisyeni Mücahit Cesur yaptı. Hastanın eşi Cengiz G. iddiaya göre ATT Cesur'a 'eşine fazla yaklaştığı' için aniden saldırıp yumruk attı. Diğer sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. ATT Cesur beyaz kod uygulaması başlatırken, saldırı sonucu dudağı yarıldı. Polis ekiplerince acil serviste gözaltına alınan Cengiz G. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay sırasında acil servisteki tıbbi önceliğin belirlendiği triyaj bölümünde görevli olduğunu ifade eden ATT Mücahit Cesur, hamile kadının eşinin acil servise gelerek 'doktor, hemşire yok mu" diye bağırıp saldırgan tavırlar sergilediğini söyledi. Cesur, 'Acil servise telaşlı bir şekilde gelen hasta yakını bağırarak içeri girdi. 'Doktor, hemşire yok mu" diye bağırdı. Bunun üzerine hastaya müdahale etmek ve ne olduğuna bakmak için kapının önüne çıktım. Arabasını acil servisin önüne çektiğini gördüm. O esnada hastayı sedyeye almak için sedye çektik. Hastayı sedyeye alırken, uygun alana alabilmek için hasta yakınına ne şikayeti olduğunu sordum. İlk başta düştüğünü söyledi. Sonra hastayı sedyeye alıp götürürken, nereden ve nasıl düştüğünün ayrıntılı öyküsünü almak istediğimde hastanın gebe olduğunu öğrendim. Bunu üzerine hastayı sedye ile müşahede alanına almaya çalışırken hasta yakını tekrar bağırmaya devam etti. Sakin olmasını söyledim. O esnada çok yakındık birbirimize. Hani böyle burun buruna denebilecek gibiydik. Birden ani bir şekilde vurmaya kalkıştı. Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma eliyle bir darbe geldi. Sonucunda dudağımın iç kısmında bir yarılma oldu ve kanama meydana geldi. Diğer sağlık çalışanları ve güvenlikçi arkadaşlar gelerek uzaklaştırmaya çalıştılar. Beyaz kod verdik ve sonrasında şikayetçi oldum. O esnada hastaya yardımcı olabilmek için ister istemez çok yakındık. Allahtan sadece yumruk geldi diyorum. O esnada farklı bir cisim çıkartıp yaralayabilirdi? dedi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kendilerini her zaman derinden üzdüğünü ifade eden ATT Cesur, 'Fiziksel saldırıya uğramak bizi tabii ki derinden yaralıyor. Bu sadece kendim için geçerli değil. Dudağımız patlıyor, o yarına geçer ama mesleki anlamda soğutmak gerçekten hoş olmuyor. Halkımızdan bu konuda daha anlayışlı olmalarını, bize daha yardımcı olabilecekleri şekilde davranmalarını istiyoruz. İnşallah bu durum başka arkadaşlarımızın başına gelmez, böyle durumlarla karşılaşmazlar' şeklinde konuştu.

Hastanenin acil servis güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Yunus Emre Devlet Hastanesi, Darbe, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ACİL SERVİSTE ATT'YE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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