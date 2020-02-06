Acil tıp teknisyeninin ismi Çumra'daki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Acil tıp teknisyeninin ismi Çumra'daki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak - Son Dakika

Acil tıp teknisyeninin ismi Çumra'daki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak

6 saat önce

Çumra'da kazada yaralananlara müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Zehra Yeşilyurt'un ismi, görev yaptığı acil hizmetler sağlık istasyonuna verildi.

Acil tıp teknisyeninin ismi Çumra'daki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak, System.String[]

Çumra'da kazada yaralananlara müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Zehra Yeşilyurt'un ismi, görev yaptığı acil hizmetler sağlık istasyonuna verildi.

Geçen yıl ağustos ayında, trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giderken ambulansın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yeşilyurt'un görev yaptığı Çumra ilçesindeki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun adı, Sağlık Bakanlığı tarafından "Çumra 1 Nolu Zehra Yeşilyurt Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" olarak değiştirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yaşanan talihsiz kaza sonucu yaşamını yitiren Yeşilyurt'un isminin yaşatılması için Sağlık Bakanlığına yapılan başvurunun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanları canları pahasına kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Mesai arkadaşımız Zehra Yeşilyurt da genç yaşında bu uğurda şehit olmuştur. Geçen sene yapmış olduğumuz ziyarette istasyonun isminin değiştirilmesi ile ilgili bir fikir oluşmuştu. Bizler de bu talebimizi bakanlığımıza ilettik. Onların da uygun görmesi ile istasyonumuzun ismi görev şehidimizin adı ile değiştirildi. Yaklaşık iki ay önce yeni yerinde hizmet vermeye başlayan bu istasyonumuzun adı artık rahmetli Zehra kızımızın adı ile anılacak ve ismi hep yaşayacak."

Yeşilyurt, Çumra, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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