Acil tıp uzmanı doktor, koronavirüse yenildi

ADANA'da acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı. Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Ertane'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.