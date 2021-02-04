Acil tıp uzmanı doktor, koronavirüse yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Acil tıp uzmanı doktor, koronavirüse yenildi

Acil tıp uzmanı doktor, koronavirüse yenildi

04.02.2021 06:36

ADANA'da acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ADANA'da acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı. Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Ertane'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kastamonu'da Sarımsak Tarlasında Çalışan 2 Kişi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti Kastamonu'da Sarımsak Tarlasında Çalışan 2 Kişi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Araştırma Hastanesi, Aralık, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil tıp uzmanı doktor, koronavirüse yenildi - Son Dakika


Son Dakika
07:45 Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut, fabrikada işçilik yapmış
07:41 Şenol Güneş'in talimatıyla alınan Beşiktaş'ın yeni transferi fabrika işçisi çıktı
07:41 Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin nişanlandı
07:37 Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin nişanlandı
07:32 Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
07:28 Bayram namazı saat kaçta? İşte il il namaz saatleri...
01:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki
01:26 Reuters'ın Bilal Erdoğan'la ilgili haberine Türkiye'den tepki yağdı: Manipülasyon ve yalan haber
00:37 Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı
00:33 İmzayı atması an meselesi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başına geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 08:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Acil tıp uzmanı doktor, koronavirüse yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement