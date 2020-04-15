Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Cander'den Türk sağlık sistemine övgü Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Cander'den Türk sağlık sistemine övgü Açıklaması - Son Dakika

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Cander'den Türk sağlık sistemine övgü Açıklaması

6 saat önce

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi başarılı şekilde yürüttüğünü belirterek, "Türk sağlık sisteminin direnci, virüsten daha güçlü." dedi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Cander'den Türk sağlık sistemine övgü Açıklaması, System.String[]

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi başarılı şekilde yürüttüğünü belirterek, "Türk sağlık sisteminin direnci, virüsten daha güçlü." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Cander, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artışı önlemenin en önemli yolunun temassız hayat tarzı olduğunu söyledi.

Hafta sonu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatan Cander, diğer günlerde de yasak varmış gibi davranılması gerektiğini dile getirdi.

Cander, gelecek güzel günler için belirli bir yaşantı ve alışkanlıklardan fedakarlık edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele tablosuna bakıldığında, sağlık sisteminin çalışmasında bir başarı öyküsü görüldüğünü vurgulayan Cander, şunları kaydetti:

"Başvuran hastalar arasında yoğun bakıma yatan, entübe edilen ve vefat eden hastalardaki artışta Avrupa ve ABD'den çok daha iyi durumdayız. Bunda gece gündüz çalışan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık personelinin katkısı büyük. Ayrıca yıllarca adeta afet tıbbı gibi çalışan acil servislerimizden diğer bütün birimlere kadar tüm sağlık sistemimizin güzel bir direnç gücü var. Türk sağlık sisteminin direnci, virüsten daha güçlü. Bunun yansımalarını hep birlikte görüyoruz."

Bu salgının modern dünyanın karşısına çıkan en zor durumlardan biri olduğuna, birçok bilinmeyen içerdiğine işaret eden Cander, bu nedenle dalgalanmalar olabileceğini, günlük haftalık tabloların değişebileceğini bildirdi.

"Cephenin önü acil servisler"

Prof. Dr. Başar Cander, Kovid-19 başvurularının 24 saate yayıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastanelerin 24 saat açık kapısı aciller olduğundan, acil servisler ve acil çalışanları bu mücadelenin tam merkezinde yer almak zorunda. Ayrıca hastaneye yatması gereken birçok hasta nefes darlığı şikayetiyle geldiği için bunların doğal başvuru alanı yine acil servisler. Salgına ilişkin yoğun bakım gerektiren hastaların başvuru yeri de acil servisler. Bu yüzden birçok hastanede süreç acil servis merkezli yönetiliyor. Tek başına acil çalışanlarının bu yükü kaldırması mümkün değil, o yüzden acil dışı başvurulara hizmet vermek amacıyla tüm branşların buna destek sunması isteniyor. Bu konuda acil servislerimizin deneyimi çok önemli bir katkı sundu."

Birçok hastanede acil servislere salgından önce de günde 2-3 bine varan hasta başvuruları olduğunu anlatan Cander, böyle bir yoğunluğu hep yaşadığından bu süreci yönetmekte en önemli rollerden birinin acil servislere düştüğünü bildirdi.

Ayaktan acil başvurularının azalmasının da acil servisçilerin salgınla mücadeleye odaklanmasını kolaylaştırdığına değinen Cander, "Bu konuda acil servislerin güçlü olması bir zorunluluk. Tüm servislerde yatak sayısı kadar hasta alırsınız, sadece acil servisler hariç. Orada yatağı vaka belirler. Dolayısıyla ekipman ve personel olarak cephenin önü acil servisler." ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:16 Kaynak: AA

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