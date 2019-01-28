Acil Yardım Ekibi Akdağ'ın Zirvesine Çıktı

2018 yılında Simav'da faaliyetlerine başlayan İHH Acil Yardım Ekibi, bu haftaki uygulama çalışmasını Akdağ'ın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yaptı.

2018 yılında Simav'da faaliyetlerine başlayan İHH Acil Yardım Ekibi, bu haftaki uygulama çalışmasını Akdağ'ın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yaptı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kiçir köyünde, Muhtar ve köylüler tarafından karşılanarak misafir edilen ekip, 15 kilometrelik dağ yürüyüşünden sonra, Akdağ'ın zirvesine yakın bir alanda uygulama çalışmaları yaptı.



Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, İHH Acil Yardım Ekibi'nin bu haftaki uygulama çalışması için köyümüz Kiçir Hable'yi tercih ederek, buz gibi suların aktığı, karlarla kaplı 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Akdağ güzergahında gerçekleştirmiş olmaları, köy halkı olarak hepimizi memnun etmiştir. Dağcılık, kampçılık, doğa sporu yapmak isteyen grupları Kiçir'e bekliyoruz" dedi.



Simav İHH Temsilcisi Mehmet Ersoy, Kiçir Muhtarı ve köy halkına, misafirperverlikleri sebebiyle ekibi adına teşekkür etti. - KÜTAHYA

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