Son Dakika Haberleri: "Acil Yeni İnsan Aranıyor" Konferansı
Son Dakika Güncel 'Acil Yeni İnsan Aranıyor' Konferansı - Son Dakika

"Acil Yeni İnsan Aranıyor" Konferansı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Aktif felsefe Yeni Yüksektepe Derneği işbirliği ile yapılan Ekoloji konuşmalarına bir yenisini ekledi.

Muratpaşa Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Aktif felsefe Yeni Yüksektepe Derneği işbirliği ile yapılan Ekoloji konuşmalarına bir yenisini ekledi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleşen konferansa beş farklı okuldan yaklaşık üç yüz lise öğrencisi katıldı.


Muratpaşa'da çevrenin korunması adına birbirinden farklı marka projelere imza atan Muratpaşa Belediyesi, "Acil yeni insan aranıyor; Eko birey" başlığının anlatıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferans Aktif felsefe Yeni Yüksektepe Derneği Antalya şube başkanı Murat Turan Beşparmak tarafından gerçekleştirildi. Konferansta doğayı ve ekolojiyi, ekosistemleri, biyoçeşitliliği, doğal dengeyi nasıl koruyabileceğimizi ve koruma bilincini oluşturan etik değerlerin neler olduğu hakkında bilgi veren Murat Beşparmak, İnsanın doğayı insandan korumaya çalıştığını bunun için artık insanlar olarak yeni bir zihniyet ve buna paralel bir yaşam tarzına sahip olmadıkça çevreyle ilgili sorunların çözülemeyeceği katılımcılara aktardı.


Öğrencilerin büyük ilgisini toplayan konferans, öğrencilerin yaşadıkları çevre ve doğayla ilgili merak ettikleri sorularının Murat Beşparmak tarafından cevaplanması ile son buldu. - ANTALYA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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