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Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti - Son Dakika

Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti

25.09.2021 11:04

Antalya'da kendisi gibi doktor olan eşini acil servisteki çocuğa müdahale için yetiştirmeye çalışan doktora yazılan 598 liralık radar cezası mahkeme kararıyla iptal edildi.

Antalya'da kendisi gibi doktor olan eşini acil servisteki çocuğa müdahale için yetiştirmeye çalışan doktora yazılan 598 liralık radar cezası mahkeme kararıyla iptal edildi.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde görev yapan uzman doktor İ.Ç, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Endokrin Nöbetçi Lansültan doktoru eşi Ebru Ç'ye acilden yapılan çağrı üzerine Korkuteli ilçesinden yola çıktı.

Diyabetik tanılı Hüseyin Efe E'ye müdahale için otomobiliyle hız yapan doktor radara yakalandı. Doktor İ.Ç'ye Antalya istikametinde hız sınırını aştığı gerekçesiyle 598 lira trafik cezası kesildi.

Cezayı ödeyen doktor, idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. İ.Ç'nin dilekçesinde, söz konusu hızın kasıtlı yapılmadığı, hız sınırı ihlalinin hasta bir çocuğun tedavisine yetişmek için mesleki zorunluluktan kaynaklandığı vurgulandı.

İ.Ç, eşi Ebru Ç'nin çocuğa müdahale ettiği anları içeren güvenlik kamerası görüntüleri ve tedavinin gerçekleştiğine ilişkin belgeleri de mahkemeye sunarak cezanın iptalini talep etti.

İtirazı değerlendiren Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği ise İ.Ç'nin doktor olan eşini gelen çağrı üzerine hastaneye yetiştirmek için yasal hız sınırını aştığı ve mücbir sebebin olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

Doktor çiftin avukatı Mustafa Alper Oral, AA muhabirine, müvekkili İ.Ç. ve eşi Ebru Ç'nin hastaneye yetişmek için hız yapmak durumunda kaldığını söyledi.

Mahkemenin yaşam hakkını öncelikli gördüğüne dikkati çeken Oral, bu nedenle cezanın iptal edildiğini belirtti.

Doktor çiftin kendi çocuklarını dahi bir yakınlarına bırakarak acil çağrı için hassasiyetle hareket ettiğini anlatan Oral, "İtiraz dilekçesinde hangi çocuğa ve saat kaçta müdahale edildiğine dair raporların hepsini mahkemeye sunduk. Cezanın maddi bir boyutu yoktu bizim için ama örnek teşkil etmesi açısından, manevi açıdan oldukça önemli bir karardı." dedi.

Oral, doktorların özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Zaten güç şartlarda yoğun alarak çalışan, üstelik izin almak ve tatil yapmak gibi haklarını bile dikkatle kullanan doktorlarımız zorunluluktan, küçük bir çocuğun hayatını kurtarmak amacıyla hız yapmışlardı. Bu karar, salgın döneminde bizler için canlarını feda eden, mesai saati gözetmeksizin çalışan doktorlar açısından mutluluk vericidir." ifadelerini kullandı.

Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti
Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti
Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti
Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti

Antalya, Mahkeme, Doktora, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti - Son Dakika
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