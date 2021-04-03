Açılan brandayı görünce " Brandanın üzerine atlamam" diye uyardı - Son Dakika

Açılan brandayı görünce " Brandanın üzerine atlamam" diye uyardı

03.04.2021 17:44
Açılan brandayı görünce

Antalya'da intihar etmek için 4 katlı binanın çatısına çıkan adam, polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yeren indi.

Antalya'da intihar etmek için 4 katlı binanın çatısına çıkan adam, polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yeren indi.

Olay Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 4 katlı binada yaşandı. Cüneyt S. (30) İsimli vatandaş

eşinden 4 yıl önce ayrıldığını ve bu sebeple intihar etmek istediğini iddia etti. "Hayatımı darmaduman ettiniz, mahvettiniz her şeyimi yıktınız dağıttınız bir ev ve araba için mi yaptınız bunu dünya malı dünyada kalır hepimiz ölüp gideceğiz" ifadelerini kullanarak bağıran Cüneyt S. (30) için itfaiye ekiplerinin önlem amaçlı branda açtı. Brandayı gören Cüneyt S. bu defa "Onun üzerine atlamayacağım" diye bağırdı. Kalabalığın meraklı bakışları arasında bir saat devam eden olay polisin Cüneyt S.'yi ikna edip aşağı ndirmesiyle son buldu. Cüneyt S., sağlık kontrolünün ardınan ifadesi alınmak üzere Kepez Polis Merkezine götürüldü.

"Vatandaşlar kısıtlama dinlemedi"

Olay sırasında mahalle sakinleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bölgede bulunan polislere rağmen hiçe sayarak sokağa döküldü. Polisin uyarıları sonuncunda vatandaşlar evlerine geri gönderilebildi. - ANTALYA

Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı
Açılan brandayı görünce Brandanın üzerine atlamam diye uyardı

Antalya, İntihar, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açılan brandayı görünce ' Brandanın üzerine atlamam' diye uyardı - Son Dakika


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