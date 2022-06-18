Açılan kapağı kapatmak için aracından indi, faciadan son anda dönüldü - Son Dakika
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Açılan kapağı kapatmak için aracından indi, faciadan son anda dönüldü

18.06.2022 09:30

Açılan kapağı kapatmak için aracından indi, faciadan son anda dönüldü Arnavutköy'de freni boşalan kamyonet karşı şeride geçti, kazadan kıl payı dönüldü Arnavutköy'de dorse kapağının açılmasından dolayı sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyonetin aniden freni boşaldı.

Açılan kapağı kapatmak için aracından indi, faciadan son anda dönüldü

Arnavutköy'de freni boşalan kamyonet karşı şeride geçti, kazadan kıl payı dönüldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de dorse kapağının açılmasından dolayı sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyonetin aniden freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet otoyolda ters dönerek karşı şeride geçti. Kamyonet şoförü ve diğer araçların faciadan kıl payı döndüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki kamyonetin dorse kapağının açıldığını fark eden şoför, yol kenarında duraklayarak kamyonetin kapağını kapatmak için aşağıda indi. Şoför aşağıya indiği esnada freni boşalan kamyonet otoyolda geri geri kaymaya başladı. Orta refüjü aşarak karşıya geçen kamyonet olduğu yerde ters döndü. Kamyonetin peşinden koşan şoförü ve kazadan kıl payı kurtulan araçlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza anında orada bulunan esnaflar ise, "Aracın kasa kısmında bulunan kapak açılmış, şoför açılan kapağı park edince durmuş kapatmak için ama o esnada araçtan inince frenleri boşalmış herhalde ve kaymaya başladı araç. Burada faciadan kurtulduk desek doğru olur yani çünkü burası çok işlek bir cadde. Biz gördük ama gerçekten çok şaşırdık" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Açılan kapağı kapatmak için aracından indi, faciadan son anda dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Açılan kapağı kapatmak için aracından indi, faciadan son anda dönüldü - Son Dakika
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