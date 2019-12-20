Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha imza attı - Son Dakika
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Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha imza attı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından Çaycuma köy ve beldelerinde açılan "Meslek Edindirme Kursları" sayesinde kadınlar evlerine ekmek götürmeye başladı.

Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha imza attı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından Çaycuma köy ve beldelerinde açılan "Meslek Edindirme Kursları" sayesinde kadınlar evlerine ekmek götürmeye başladı.


Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Akçahatipler, Güdüllü köyü muhtarlarının ve Ahatlı köyü 'Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği'nin talepleri doğrultusunda Akçahatipler, Güdüllü, Ahatlı(3 kurs) köylerinde ve Perşembe, Saltukova, Karapınar beldelerinde kursların başladı. 9 usta öğretici ve 170 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen kurslar sayesinde kursiyerlerin meslek öğrenmenin yanında cep harçlıkları alıyorlar" dedi.


İncircioğlu sözlerine sözlerine devam ederken, "İç Giyim Konfeksiyon Makineci (4), Bindallı (Üç Etek), Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı, Meyvecilik (2) kurslarının açılmasına vesile olan başta Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu 'na, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu'ya teşekkür ediyorum" dedi.


Yaygın eğitimi köy ve beldelerdeki vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 2020 yılından itibaren devletin verdiği imkanlar doğrultusunda tüm köylere kursların açılmaya devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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