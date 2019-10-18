Son Dakika Haberleri: Açılan şirket sayısı sıçrama yaptı
Son Dakika Ekonomi Açılan şirket sayısı sıçrama yaptı

Açılan şirket sayısı sıçrama yaptı

1 saat önce

Ekonomideki canlanma ve durgunluğun bir işareti olarak kabul edilen açılan şirket sayısı, eylül ayında sıçrama yaptı.

Açılan şirket sayısı sıçrama yaptı, System.String[]

Ekonomideki canlanma ve durgunluğun bir işareti olarak kabul edilen açılan şirket sayısı, eylül ayında sıçrama yaptı.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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