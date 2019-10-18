Açılan şirket sayısı sıçrama yaptı
1 saat önce
Ekonomideki canlanma ve durgunluğun bir işareti olarak kabul edilen açılan şirket sayısı, eylül ayında sıçrama yaptı.
Ekonomideki canlanma ve durgunluğun bir işareti olarak kabul edilen açılan şirket sayısı, eylül ayında sıçrama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12
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