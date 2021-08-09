AÇILAN YOLLARLA YENİKÖY TERMİK SANTRALİ GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerini ziyaret eden Bakan Karaismailoğu "Nene Hatun" gemisinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metreye varan, ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtık. Bu yol koridoru sayesinde Yeniköy Termik Santrali güvence altına alınmış oldu. Kemerköy tarafında şu an için bir tehlike yok ama Kemerköy Santrali'nin uzak bir mesafesinde şiddetini azaltmış olarak yangın devam etmekte" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerin ardından "Nene Hatun" gemisinde açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu yangınların 10'uncu gününde, Antalya'daki bütün yangınları söndürdüklerini aktararak, "12 gündür ülke tarihinin en önemli yangınlarına şahitlik ediyoruz. Bütün gücümüzü artık Muğla, Aydın ve ülkemizin diğer bölgelerine veriyoruz. Şu an bulunduğumuz yer, Milas Ören. Bulunduğumuz gemi de Nene Hatun gemisi. Deniz kazalarında, deniz yangınlarında ve deniz kurtarmalarında kullanılmak üzere Türkiye'de üretilmiş, tamamen yerli ve milli gemi" ifadelerini kullandı.

-"Yeniköy Termik Santrali güvence altına alındı. "

Tahlisiye botu, gemi ve kurtarma botlarıyla yine Muğla bölgesinde denizden kurtarma işlemleri yaptıklarını ve yangın söndürme işlemlerine yardımcı olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, " Şu anda ihtiyaç olmamasına rağmen teyakkuz halindeyiz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda yine gemilerimizle yangına müdahale etmek için bekliyoruz. Bulunduğumuz bölgede, ülkemizin enerjisinin yüzde 2'sini üreten Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri bulunmakta. Bunlar, önemli bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar geçtiğimiz günlerde. Şu anda Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metreye varan, ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtık. Bu yol koridoru sayesinde Yeniköy Termik Santrali güvence altına alınmış oldu. Az da olsa termik santralin uzak bir kesiminde şiddetini azaltmış bir yangın devam etmekte ve helikopterlerimiz, uçaklarımız buraya müdahale etmekte" diye konuştu.

-"Kemerköy Santrali'nde şu an için bir tehlike yok. "

Bakan Karaismailoğlu, yine Kemerköy Santrali'nin büyük tehlike yaşadığını ifade ederek şu şekilde konuştu:

"Orada da yine hem römorkörlerimiz hem tahlisiye botlarımız önemli bir görev üstlendi. Ayrıca, Ören'de ki tahliye işlemlerine de yardımcı oldular. Kemerköy tarafında şu an için bir tehlike yok ama Kemerköy Santrali'nin uzak bir mesafesinde şiddetini azaltmış olarak yangın devam etmekte. Hem karadan hem havadan hem de denizden yangınlarla mücadele için önemli mesafeler kat ettik. Tabi, kara yolu ekiplerimiz de önemli bir görev üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bu yangınların, hem yerleşim yerlerine hem termik santrallere ulaşmasını engellemek için geniş koridorlar, yollar açarak yangının temasının ve ilerlemesinin önüne geçiyorlar. "

-"Vatandaşımızla, milletimizle hep beraberiz"

Sadece kara yolları ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü değil, bütün bakanlıklar ve kurumların yangınla ilgili topyekün mücadele ettiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, cansiperane çalışan bütün emektar arkadaşlarına teşekkür etti.

Karaismailoğlu, "Bizler de arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Güç kuvvet vermeye çalışıyoruz. Onların moral ve motivasyonlarını sağlıyoruz. Takiplerimiz devam ediyor. İnşallah bütün temennimiz biran önce bu yangınların söndürülmesi. Yangınlar söndürüldükten sonra bu afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Yine bölgede vatandaşımızla milletimizle hep beraberiz" dedi.