Son Dakika Haberleri: Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde Meşrubat Yüklü Bir Kamyon Devrildi.

Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde Meşrubat Yüklü Bir Kamyon Devrildi.

1 saat önce

IHAAW100354-ASA/23-01-2019- Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü bir kamyon devrildi.

Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde Meşrubat Yüklü Bir Kamyon Devrildi., System.String[]
IHAAW100354-ASA/23-01-2019

- Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü bir kamyon devrildi. Kazada meşrubatlar yola saçılırken, trafik durma noktasına geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 23.01.2019 10: 03: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Petrol Ofisi, 3. Sayfa
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