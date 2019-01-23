Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde Meşrubat Yüklü Bir Kamyon Devrildi.
1 saat önce
IHAAW100354-ASA/23-01-2019- Acılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü bir kamyon devrildi.
IHAAW100354-ASA/23-01-2019
- Acılar Petrol Ofisi
Caddesi'nde meşrubat yüklü bir kamyon devrildi. Kazada meşrubatlar yola saçılırken, trafik durma noktasına geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 23.01.2019 10: 03: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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