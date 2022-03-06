ŞANLIURFA - Acılarını unutup kursla hayata bağlanan kadın usta öğretici oldu - Son Dakika

Bursa'da, 9 yıl önce doğum esnasında bebeğini kaybeden, bir süre sonra felç geçiren ve yaşadıklarının etkisiyle psikolojik sıkıntılarla karşılaşan 40 yaşındaki Fatma Turgut, eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şanlıurfa'da katıldığı dikiş-nakış kursuyla yeniden hayata bağlandı.

Turgut, 2013'te sezaryenle doğum yaparken bebeğini kaybetti. Kendisinin de kalbi duran ve yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Turgut'un sonraki süreçte kalp kapağı değiştirildi.

Bir süre sonra beyninde pıhtı tespit edilen ve felç geçiren Turgut, 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra fizik tedavi sayesinde yürüteçle hayata adım atmaya başladı.

Bir ayağında ortopedik engel de oluşan Turgut, bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayarak içine kapandı.

Yaşamında yeni bir sayfa açtı

Memur eşinin tayini sonrasında Şanlıurfa'ya yerleşen Turgut, komşularının tavsiyesiyle spor amacıyla gittiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Eğitim Merkezinde tanıştığı dikiş-nakış kursu sayesinde yaşamında yeni bir sayfa açtı.

Önce dikiş kursunu bitiren Turgut, yaklaşık 4 ay önce başladığı nakış kursunu da başarıyla tamamlayarak usta öğretici belgesi aldı.

Turgut, AA muhabirine, Şanlıurfa'ya gelmeden önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bebeğini kaybedince psikolojik sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Bir süre içine kapandığını ve kimseyle konuşmadığını ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 yıl önce Şanlıurfa'ya geldik. Burada evde kendimi çok yalnız hissediyordum, böyle devam ederse daha çok düşünecektim. Komşularım ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek ve Eğitim Merkezinden bahsetti ve spor yapabileceğimi söyledi. Ben de ayağımdaki rahatsızlıktan dolayı hem spor yapabileceğimi hem de kafamı dağıtabileceğimi düşündüm. Spora gittiğim bir gün dikiş kursunu gördüm ve kurs hocasının da teşvikiyle başladım. Kursta çok güzel şeyler öğrendim. Kursta bize öğrettiklerinin yanında manevi olarak da destek oldular. Bu kursta bir kadının isteyebileceği her şey var. Burada psikolojimiz de düzeliyor, hayatımız da düzeliyor, meslek öğrenip kendi işini yapabiliyorsun.

Kursta her şey var, kuaföre gidebiliyoruz, spor yapabiliyoruz, yaptığımız ürünleri satarak para kazanabiliyoruz. Kursa gelmeden önce çekingen, kendini ifade edemeyen içine kapanık bir insandım ama kursta hocalarımız ve arkadaşlarımızın sayesinde sorunlarımı evde bırakıp kendimi geliştirdim. Daha önceleri evde pasif bir ev hanımıydım ve hiçbir amacı olmayan bir insandım. Kursla tanışmamla çocukluk hayalim olan öğretmenlik mesleğine de ilk adımı attım. Sertifikamı ve sonrasında usta öğretici belgemi aldım. Amacım öğrendiklerimi öğretmek, yeni öğrenciler yetiştirmek ve kursiyerleri hedeflerine ulaştırmak."

Günümüzde birçok insanın psikolojik sorunlar yaşadığını dile getiren Turgut, kendisinin de bu kurslar sayesinde sorunlarını attığını belirtti.

Amacının kendisi gibi sıkıntılar yaşayan kadınlara yardım etmek olduğunu anlatan Turgut, "Arkadaşlarımın psikolojilerini düzeltmek, hayata tutunmalarını sağlamak ve bir şeyler başarabileceğini göstermek istiyorum. Ben başardım, hedefime az kaldı. Şimdi usta öğretici belgemi de aldım, inşallah artık ben de yeni kursiyerler yetiştireceğim. Engelli olmak hiçbir şeye engel değil, ben başardım sizler de başarabilirsiniz. Bu kurslar hem sizin için hem aileniz için faydalı olacaktır. Kadınlar bu kurslara katılsın, herkesin başarılı olacağı bir kurs mutlaka vardır." diye konuştu.

"Biz ısrarla, sevgimizle aile olarak ona kucak açtık"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi TOKİ Kadın Destek ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Ülkü Emine Kaplan ise merkezde açılan 14 kursa günde yaklaşık 200 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.

Fatma Turgut'un çok başarılı bir kursiyer olduğunu belirten Kaplan, şöyle devam etti:

"Fatma hanım buraya geldiğinde benim öğrencimdi ve durumunu biliyordum. Engel durumu olmuş, bebeğini kaybetmiş ve içine kapanmış biriydi hatta ilk başta 'makine bile kullanamam' dedi. Biz ısrarla, sevgimizle aile olarak ona kucak açtık. Ona inandık ve yapabileceğini biliyorduk, sağ olsun o da bu inancımızı boşa çıkarmadı. Fatma hanım odama gelip 'usta öğretici belgesini aldım' deyince birbirimize sarılıp ağladık. İnşallah bu belge ile kurs açarak çocukluk hayali olan öğretmenlik hayalini de gerçekleştirmiş olacak. Fatma hanımdan çok memnunum, onun ilk geldiği günkü durumunu ve şimdiki durumunu biliyorum. Şimdi kendine olan güveni arttı, sabah kursa gelirken pozitif ve gülümseyerek geliyor."