Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı - Son Dakika

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