Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları, acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalıştı. Sağlık çalışanlarının onları uyarması üzerine tartışma çıktı.
Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı.
Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı - Son Dakika