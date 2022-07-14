Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı - Son Dakika
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Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı

14.07.2022 23:56

Batman'da bir devlet hastanesinde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan bir grup hasta yakını ortalığı karıştırdı. Dışarı çıkarılan saldırganların bir kez daha kapıyı tekmelerle açmaya çalıştığı bildirildi.

Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları, acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalıştı. Sağlık çalışanlarının onları uyarması üzerine tartışma çıktı.

KAPIYI TEKMELERLE AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı.

PARMAĞI KAPIYA SIKIŞTI

Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede
Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede
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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı - Son Dakika
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