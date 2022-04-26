Açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı - Son Dakika
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Açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

26.04.2022 11:32
Açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

CHP'li Çorlu Belediyesi'nin yaklaşık 20 milyon lira harcayarak açtığı masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Masal Park açıldığı gibi kapandı.

CHP'li Çorlu Belediyesi'nin yaklaşık 20 milyon lira harcayarak açtığı masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Masal Park açıldığı gibi kapandı. Belediyeden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada suçlu vatandaşlar ilan edildi.

23 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen törenle açılış yapılan Masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Çorlu Masal Parkı önce açıldığı günün ertesinde gerekli tadilatların yapılması için kapatıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin olarak Çorlu Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda önce, "Bugün gerçekleştirilen masal parkın açılışında ziyarete gelen bazı vatandaşlarımızın parktaki objelere, bitkilere ve masal kahramanlarına zarar vermesinden kaynaklı tahribatın giderilmesi için çalışmalarımız süreceğinden 11.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

Yapılan ikinci açıklamada ise vatandaşları suçlayan ifadeler kullanmaktan vazgeçen Çorlu Belediyesi bu kez açıklamasında "Masal Park'ın yeşil alanlarında ve içerisine yer alan masal kahramanlarında yapılacak çalışma sebebiyle 2 gün süreyle parkımızı ziyarete kapatıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur ibarelerine yer verildi.

Böylece 20 milyon liraya yakın maliyeti sebebiyle tartışmaları da beraberinde getiren Çorlu Belediyesi Masal Parkı açıldığı gibi kapanmış oldu.

(İHA)

Açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı
Açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı
Açıldığı gibi kapandı: Belediye suçu vatandaşa attı

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Çorlu Belediyesi, 23 Nisan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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