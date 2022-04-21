Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti

21.04.2022 17:01
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti

Son dakika haberleri: Antalya'da motorun arıza yapması sonucu balıkçı teknesinde mahsur kalan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti.

Antalya'da motorun arıza yapması sonucu balıkçı teknesinde mahsur kalan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti. Falezlere çarpmak üzereyken ekipler tarafından bulunan tekne halat ile yat limanına çekildi. 9 kişi polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan falezlerin 50 metre açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya yat limanından öğle saatlerinde balık tutmak için ayrılan içerisinde 9 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin motoru bir anda arıza yaptı. Tekne falezlere doğru sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine teknede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından harekete geçen deniz polisi ekibi yat limanından 2 botla harekete ederek falezlere çarpmak üzere olan tekneye kısa sürede ulaştı. Ekipler tarafından botlara bağlanan tekne yat limanına çekildi. Burada ise ekiplerin de yardımı ile 9 kişi karaya çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Nurşen Pekçetin, "Çok teşekkür ederim. Fazla korkmadım ama; kayaların çarpacağımızı hissettim. Deniz polisine teşekkür ederim" dedi. Bir başka vatandaş Fatih Sarız, "Teknede bir arıza oldu. Kıyıya çok yaklaşmıştık. Deniz polisi kurtardı. Teşekkür ederiz. Bir tehlike atlattık, ucuz atlattık" ifadelerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz - İHA)

Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti
Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti

YORUMLAR
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Teknesi ile denize açılan amatör balıkçı kayboldu Teknesi ile denize açılan amatör balıkçı kayboldu Motoru arızalanan balıkçı teknesindeki 9 kişi kurtarıldı Motoru arızalanan balıkçı teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti - Son Dakika


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