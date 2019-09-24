Acılı abla, medine'nin ölümünün aydınlatılmasını istiyor

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Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti!

Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor