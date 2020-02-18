Acılı ağabey ile baba gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatı kaybeden 11 yaşındaki Nedim Fındıklı son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede küçük Nedim'in ağabeyi ile babası gözyaşlarına boğulurken, annesi ise cenaze sırasında ambulansta bekledi. Pendik'te dün sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'ya servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan servis sürücüsü A.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük Nedim için bugün Kurtköy Yavuz Sultan Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Nedim Fındıklı'nın babası Ünal Fındıklı, ağabeyi Yaşar Fındıklı'nın yanı sıra Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile küçük Nedim'im okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Nedim'in annesinin, sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle cenaze sırasında cami yakınında ambulansta beklediği öğrenildi. Acılı ağabeyi ile babası, küçük Nedim için cenazede gözyaşı döktü.

Cenazede konuşan baba Ünal Fındıklı, "İçimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Çok fazla diyecek bir şey yok. Kader bir şekilde tecelli ediyor ne kadar önlem alırsan al. Ama orada önlem alınsaydı belki çok daha farklı olacaktı. Dün akşam Pendik Kaymakamı ile Belediye Başkanı geldiler ziyaretimize. Ne gerekiyorsa yapılacağının garantisini verdiler" dedi.

Acılı ağabey Yaşar Fındıklı, "Hem kardeşim, hem canım, hem en sevdiğim arkadaşımdı. Bir şey söyleyemiyorum. Orada önlem olsaydı belki bir şey olmayacaktı. Tatlı ve cana yakındı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Nedim Fındıklı'nın cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

(Halit Arslan/İHA)