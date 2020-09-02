Acılı ailelerin HDP önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına giriyor - Son Dakika

Acılı ailelerin HDP önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına giriyor

Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı.

Acılı ailelerin HDP önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına giriyor, System.String[]

Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 1'inci yılına girerken şimdiye kadar 15 aile evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam etti. İlk gün 3 aile ile başlayan oturma eylemi, bir yılda 151'e ulaştı. Oturma eylemine katılan 15 aile evladına kavuşurken, bu durum diğer ailelerin umuduna umut kattı. Tüm Türkiye'nin sahip çıktığı aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milletvekilleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gurbetçiler de ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin haklı direnişi, tüm Türkiye'den de karşılık buldu. Ağrı'dan Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya kadar ülkenin 81 vilayetinden ailelere destek mesajları yağdı. Terörün karşısında dimdik ayakta durup evlatlarını isteyen aileler, taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu. Çocuklarını terör belasından kurtarmak isteyen aileler, diğer anneleri de eylem yaptıkları alana davet etti.

1 YILDA NELER OLDU

Evlat nöbetindeki ailelerin haklı direnişi, devlet tarafından da destek buldu. Bu kapsamda önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Bakan Soylu aileleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

SANATÇILARDAN HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERE DESTEK

HDP önündeki eylemin 11'inci gününde ailelere sanat dünyasından ziyaretçiler gelmeye devam etti. Yeşilçam sanatçılarından Hülya Koçyiğit ile ses sanatçıları Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ile sanatçılar Hazım Körmükçü, Hasan Kaçan, İskender Pala ve yazar Özhan Eren oturma eylemindeki aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Sanatçılar annelerle bir süre sohbet ederken, kayıp çocukların fotoğraflarını taşıyıp gözyaşlarına ortak oldu.

HDP'LİLER, PARTİ BİNASININ ETRAFINA KAMERA YERLEŞTİREREK BASKI UYGULADI

Evlat nöbeti sırasında HDP'liler tarafından aileleri psikolojik olarak etkilemek için parti binasının etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi. Hem görüntü hem de ses kaydetme özellikli güvenlik kameralarına aileler tepki göstererek yayının Kandil'e yapıldığını kaydetti. Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, eski görüntülerin silinip delillerin karartıldığını belirterek, HDP'lilerden çocuklarının görüntülerini istedi.

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ, HDP'LİLER PARTİ BİNASINI KAPATTI

HDP'liler, 4 Kasım 2019'da ailelerin evlat nöbeti nedeni ile bir süre parti binasına girmeme kararı aldı. Nöbetin 63'üncü gününde karar alan partililer, işleyişlerine ilçe teşkilatlarında devam etti. Duruma tepki gösteren aileler, HDP'lilerin kendilerinden kaçtığını fakat çocuklarını alana kadar parti binası önünde oturma eylemlerine devam edeceklerini belirterek kararlı duruşlarından vazgeçmedi. HDP il binası önünde ailelere destek için gerçekleştirilen ziyaretler, HDP'lilerin gözünü korkuttu. HDP'li vekiller ile partililer, uzunca bir süre binaya giremedi.

BÜYÜKELÇİLERDEN ACILI AİLELERE ZİYARET

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle görüşen 8 ülkenin büyükelçileri, annelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Aileler çocuklarının ne zaman nasıl kaçırıldığını aktarırken, büyükelçilerin kendi ülkelerinde de acılarını paylaşmalarını istedi.

YAZ, KIŞ, KORONA VİRÜS DEMEYİP EYLEMLERİNİ SÜRDÜRDÜLER

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde aileler bin bir zorlukla karşılaştı. İlk başlarda HDP binası önünde oturan aileler, daha sonra sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile yağmurun altında eylemlerini sürdürdü. Bir süre böyle devam eden ailelere daha sonra su geçirmeyen çadır hibe edildi. Burada yağmur, kar ve çamurda eylemlerine devam eden ailelerin karşısına bu sefer de korona virüs çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yaşa takılan bazı aileler evlerinde evlat nöbetini devam ettirdi. Korona virüs nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasında da durmayan aileler, kaldıkları öğretmenevinde eylemlerini sürdürdü. Evlat nöbetinde 1. yılına giren ailelerin tek umudu, bir gün çocuklarına kavuşup sımsıkı sarılabilmek.

"HERKES BURANIN KANDİL'İN MERKEZİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için bir yıldır evlat nöbeti tutuğunu kaydetti. Aydın, "Tam bir yıldır Kürt düşmanlarının kapısındayız, burada bir yıldır eylemimizi sürdürüyoruz, tek bir milletvekili burada anne ve babalara sahip çıkmadılar. HDP milletvekilleri anca Kürtleri kullanırlar, başka bir şey yapmazlar. 14 yaşındaki çocukları zorla dağa gönderiyorlar, sizde hiç mi vicdan merhamet yok. HDP'li milletvekilleri Kürt halkından neden kaçıyorlar, biz onlar gibi eşkıya değiliz ki. Sizin çocuklarınız yok mu, kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Kim bilmiyor ki burası Kandil'in merkezidir. Bizi tehdit edip evimize kadar öldürmeye geliyorlar, suçumuz nedir, evlatlarımızı istemek. Kadına şiddet, tecavüz HDP'de kim artık bilmiyor, ya çocuklarımızı alacağız ya da hepimiz burada öleceğiz eylemimizde kararlıyız" dedi.

"HDP KÜRTLERİN PARTİSİ DEĞİL, PKK VE KANDİL'İN PARTİSİDİR"

Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için bir yıldır eylemine devam ettiğini ve eyleminden vazgeçmeyeceğini kaydetti. Altıntaş, "5 yıldır biz oğlumuzun peşindeyiz, oğlumuzu alamıyoruz. 5 yıldır bakmadığım yer kalmadı, oğlumun peşindeyim 1 yıldır da burada eylemdeyim. Bu anneler, babalar kim, bunlarda Kürt değil mi. Diyorlar Kürt hakkı, ne Kürt hakkı, Kürt partisiyiz diyorlar nerede Kürt partisi. Kürt partisi olsaydılar, çıkar bizim derdimizi sorup konuşurlardı. Onlar Kürt partisi değil, PKK ve Kandil'in partisi. Çok seviyorlarsa, kendi çocukları, eşleri, kardeşleri, yeğenleri ve kendileri gitsin. Başları sıkıştığında asker, polis yetiş derler arkadan da şehit ederler, dağa götürürler" diye konuştu.

"YA KATİL EDİYORLAR YA DA ÖLÜYORLAR"

7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "Bir yıl oldu bu kapıda oturuyoruz, ben kızımı istiyorum. Bizim hayatımızı mahvettiler, çocuğum öğretmen olacaktı, elinde kalem vardı. İnsanlara yarayan bir evlat olacakken, evladımın eline silah verdiler. ya katil ediyorlar ya da ölüyorlar, çocuğum daha 17 yaşında nasıl kendi iradesi oluyor. Artık sözün bittiği yerdeyim, tüm Türkiye'ye sesleniyorum, biz buradaki aileler siyaset olarak değil, evlatlarımızı istemek için buradayız. Artık yeter sesimizi duysunlar, bizi mecliste ele alıp konuşsunlar çocuklarımızı PKK elinden alsınlar" şeklinde konuştu.

15 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Eylemin birinci yılında Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan teröristlerin ellerinden kaçarak ailelerine kavuştu.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acılı ailelerin HDP önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına giriyor - Son Dakika


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