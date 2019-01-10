Son Dakika Haberleri: Acılı Ailenin Yardımına İl Özel İdaresi Ekipleri Yetişti

Acılı Ailenin Yardımına İl Özel İdaresi Ekipleri Yetişti

2 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, cenazelerini köyde toprağa vermek isteyen ancak kar dolayısıyla yolda kalan ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Acılı Ailenin Yardımına İl Özel İdaresi Ekipleri Yetişti, System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, cenazelerini köyde toprağa vermek isteyen ancak kar dolayısıyla yolda kalan ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşamını sürdürürken vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca'nın cenazesi, yakınlarınca toprağa verilmek üzere baba ocağı Erzincan'a getirildi.

Cenazeyi, Refahiye ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Sütlü köyünde defnetmek isteyen aile, köy yolunun kardan kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler de iş makinesi desteğinde söz konusu köyün yolunu açarak, Karaca ailesinin cenazelerini köye ulaştırmasını sağladı.

Ölen Sabri Karaca'nın cenazesi daha sonra yine ekiplerce yolu açılan köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ekiplerin kentte kardan dolayı kapalı olan diğer köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:22:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acılı Ailenin Yardımına İl Özel İdaresi Ekipleri Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]