Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

11.04.2022 09:28
Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

Düzce'de iki gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin acılı ailesine Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce'de iki gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin acılı ailesine Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce'de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Özdemir kullandığı motosiklet ile 9 Nisan'da gece saatlerinde Kuzey Çevre yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Umut Özdemir'in acılı ailesini unutmayan Vali Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu. Vali Atay ve beraberindekiler, Özdemir ailesine başsağlığı dilediler. Ailenin acısını paylaşan Vali Atay, ailesinin evinde bir süre acılı baba ile sohbet ettiler.

Ziyaretin sonunda ise Müftü Rüstem Can'ın Umut Özdemir ruhuna okuduğu duaya katılarak ailenin yanından ayrıldılar. - DÜZCE

Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı
Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

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Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Umut Özdemir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı - Son Dakika


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