Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı

İbrahim Yılmaz, 11 Eylül 2021 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Arama kurtarma timlerinin çalışmaları da sonuç vermedi.

CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

20 Nisan 2022 tarihinde Kozan'a bağlı Düzağaç Mahallesi ormanlık alanında jandarma ekiplerinin bulduğu çürümüş erkek cesedinin, 9 aydır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki İbrahim Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

ANNENİN FERYADLARI YÜREKLERİ SIZLATTI

Kozan Asri Mezarlığında defnedilen İbrahim Yılmaz'ın annesinin feryatları ise yürekleri dağladı. Eşini de 4 yıl önce kanserden kaybeden Fatma Yılmaz, "İbrahim oğlum. Ben seni dağlarda çok aradım. Seni kuşlara, ağaçlara sordum. Hiç kimse bir şey söylemedi. Sen neredeydin oğlum? Neden bir cevap vermedin? Neden. Anne ben buradayım diye seslenmedin" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.