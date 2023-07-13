Acılı anne cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü

İki gencin yakılarak atıldığı kuyu cinayetin şüphelilerinin boş arazide askeri operasyon yapar gibi mevzilendikleri ortaya çıktı

Oğlunun mezarı başında ağıtlar yakan anne Aynur Kural:

"Ben evlat acısı yaşarken, bir taraftan adalet diye bağırıyorum"

DENİZLİ - Denizli'de iki gencin silahla vurulduktan sonra yakılarak atıldıkları 30 metrelik kuyuda ölü bulundukları cinayette yeni bilgilere ulaşıldı. Tasarlayarak işlendiği tespit edilen olayda hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne, "7 kişiden 3 kişi tutuklandı, diğer 4 kişinin 2'si suça ortak olduklarını söylemesine rağmen serbest bırakıldı. Ben evlat acısı yaşarken, bir taraftan adalet diye bağırıyorum" dedi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'den daha sonrasında haber alınamadı. Ailelerin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, gençlerin kullandığı otomobil Serinhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının olayın şüphelileri hakkında hazırladığı iddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden Mustafa A. hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise "Kasten öldürme" suçuna iştirakten 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Katil zanlısı kendisiyle çelişti, uyuşturucu bahanesiyle gençlerin ormana çağırıldığı belirlendi

Katil zanlısı Mustafa A., verdiği ifadede amacının öldürmek olmadığını söyledikten sonra devam eden açıklamasında, "Ben sıkacağım, siz ellemeyin" sözleriyle tasarladığını itiraf ederek şöyle anlattı: "Husumetin konusunu ne kadar sorarsanız sorun söylemeyeceğim. Çekeceğim cezaya razıyım, H.Ö.'ye uyuşturucu bahanesiyle gençleri ormana çağırmasını söyledim. Ormana konuşlandık, geldiklerini öğrenince yola atladım ve İsmail bıçak çekti, sol göğsünden silahla vurdum onu. Sonra Hasan silah çekti, üstüne gittim ve ona da ateş etti. Nabızlarına baktığımda ikisi de ölmüştü. Cesetleri araca yükledik ve o anda kuyuya atmak aklıma geldi. Kuyuya attık ve 15 litre benzin aldık, ateşlediğimizde kuyuda patlama oldu. Kuyuya 40 teneke toprak 20-30 kadar taş attık."

"Ben evlat acısı yaşarken bir taraftan adalet diye bağırıyorum"

Çocuğunun cansız bedenine bile sarılamayan Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural, 4 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Daha öncede açtığı pankartlarla adalet isteyen anne Kural, 4 kişiden 2'sinin suçta ortak olmasına rağmen serbest bırakılmasına anlam vermediğini söyleyerek çocuğunun mezarının başında gözyaşlarına boğuldu. Aynur Kural, "Oğlum ve arkadaşı İsmail Yalçın'ı geçtiğimiz yıl 9 Haziran 2022'de 9 kişi tuzak kurdular. Av tüfeğiyle oğlumu öldürdüler. Arkadaşı İsmail Yalçın'ı sırtından vurmuşlar. Bu çocukları öldürdüler, kuyuya attılar, yaktılar 45 saat kazıldı çocuklar kuyudan öyle çıkarıldı. 7 kişi tutuklanmıştı sonra serbest bırakmalar oldu ve ben ifadeleri elime aldım okumaya başladım. Kaç aylardır yalnız başıma uğraşıyorum, beni sürekli tehdit ediyorlar. Şuanda tutuklu sadece 3 kişi kaldı. Şahıslar 'beraber attık arabanın bagajına, benzin aldık, kuyuya birlikte attık ve cesetleri yaktık' diyorlar. Bunları söylemelerine rağmen serbest bırakıldılar. İlk birinci mahkeme olmadı daha 14 Temmuz 2023'de olacak. Bunlar 'biz yaptık' demelerine rağmen mahkeme olmadan dışarıda serbestler, kaç aylardır uğraşıyorum. Çocuğumun babası beni tehdit ediyor. Hasan kendi halinde, hiç somurttuğunu göremezdiniz, herkesle konuşur ve yardım ederdi. Bu olayın sonuna kadar peşindeyim, ne kadar tehdit ederlerse etsinler. Ben oğlumun yüzüne bakmaya kıyamazdım. Ben nasıl yandıysam, benim ciğerlerim nasıl yanıyorsa, ömür boyu acı çekeceğim. Onlarda acı çeksin, herkes cezasını alacak, ben sağ olduğum sürece bu olayın peşini bırakmayacağım. Ben onu bırakıp gidemiyorum arkamdan bakıyor. Ben evlat acısı yaşarken bir taraftan adalet diye bağırıyorum" dedi.

"Bozuk bir arazide mevzileniyorlar"

Olayın detaylarını anlatan Avukat Fersu Ege Kandemir ise "Anne her gün ağlıyor. İddianame hazırlanarak en yüksek hadden ceza verilmesi istenmiş. Bu olaya karışan 9 kişi var, 3 kişi tutuklu ve sadece tutuklular için iddianame hazırlandı. Olayı inceledikçe dosyada maddi vaka ve delilleri tekrar ele aldıkça çok farklı durumlar açığa çıkmaktadır. O kadar tuhaf bir boyuta eviriliyor ki dosya, eşeleyen herkesin başına dert olacak gibi duruyor. Anne her gün bu durumu yaşıyor. Mezarı başında ağlıyor. Ne kadar gerçek sorumlular içeride bu olaya karışan 9 kişiden sadece 3 kişi tutuklu ve onlar için iddianame hazırlandı. Gerçek suçlular şuanda dışarıdadır. Suçlu olan 3 kişiye iddianame hazırlayan savcım, diğer geride kalan bizce suçlu gördüğümüz verdiği ifadelerden açıkça suçlu olduğu belli olan bu iki kişi hakkında neden iddianame hazırlamamıştır. Bu iki kişi neden dışarıda tutuksuz olarak geziyor. Haklarında hiçbir adli tedbir dahi uygulanmadı. Bu kişilere yurtdışı yasağı dahi konulmamış. Bu kişiler kaçabilirler, bir daha tutup yargılatma imkanımız da yok. Olayların maddi boyutuyla ve konuşlanmaya göre, askeri operasyon olacakmışçasına bozuk bir arazide 20-30 metre arayla mevzileniyorlar. Bizim derdimiz ormanda gözcülük yapanlar niye yargılanmıyor. Bunlar hakkında neden iddianame hazırlanmadı. Çocukların kıyafetlerini, cüzdanlarını, telefonlarını ve kişisel eşyalarını, kanları temizliyorlar ve yok ediyor, ortada 5 tane tüfek var onları da saklıyor. Hala daha nereye koyduğunu söylemiyorlar. Benzin almaya giden, cesetleri kuyuya atan ve yaktıkları sırada yüzü yanan adam ve yanık izleriyle bulunan kişi şuanda dışarıda serbest geziniyor. Bu olay aydınlatılırsa bu çocuğun neden öldürüldüğünü de anlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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