Üye Girişi
Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor - Son Dakika

Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor

25.11.2021 16:58

Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor Adana'da tabancayla öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi 2 yıl önce damadı, önceki gün kızı öldürülen Nermin Tezel: "Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun.

Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor

Adana'da tabancayla öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi

2 yıl önce damadı, önceki gün kızı öldürülen Nermin Tezel:

"Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar, dur desinler"

ADANA - Adana'da tabancayla öldürülen 20 yaşındaki Ekin Yıldız Gökçe'nin cenazesi toprağa verildi. Gökçe'nin annesi Nermin'in ise kızının saç tellerini öpüp avunması yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Ekin Yıldız Gökçe, apartmanın bodrumunda tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada, Ekin Yıldız Gökçe'nin 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun da 5 Ağustos 2019 tarihinde barışmak için gittiği Sümer Mahallesi'nde husumetlileri tarafından önce bıçaklanıp ardından da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca Gökçe'nin bu evlilikten 3 yaşında Şura Lina isminde bir kızı olduğu öğrenildi.

Genç kadının cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu morgundan bugün alınarak Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi toprağa verildi.

"Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum"

Taziye evinde gazetecilere konuşan Ekin Yıldız Gökçe'nin annesi Nermin Tezel, kızının bir telefon gelmesi üzerine evden ayrıldığını belirterek, "Tolga isminde birisi kızımı aradı ve 'Gel, sana Ebubekir ile ilgili bir şey diyeceğim' dedi. Kızımda bunun üzerine gitmiş. Ben kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bundan 2 sene önce damadımı öldürdüler. Damadım öldüğünde benim torunum 6 aylıktı. Damadımın gerçek katillerinin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kızının saçıyla avunduğunu söyleyen anne Tezel, "O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar, dur desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Kızımı öldüren kişilerinde damadımı öldüren kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım " dedi.

Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor

Gökçe, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı 17:55 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Son Dakika Haberleri
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı         
17:59
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı         
15:45
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 18:09:20. #1.13#
SON DAKİKA: Acılı anne cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement