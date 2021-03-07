Acılı anne hırsızlara seslendi: "Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi" - Son Dakika

Acılı anne hırsızlara seslendi: "Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi"

07.03.2021 16:06

Acılı anne hırsızlara seslendi: "Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi" Emre ailesi 4 yıldır güvenlik kamerasına yansıyan kayıtların çözülmesini bekliyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı alıp kaçtı.

Acılı anne hırsızlara seslendi: "Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi"

Emre ailesi 4 yıldır güvenlik kamerasına yansıyan kayıtların çözülmesini bekliyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı alıp kaçtı. Olaydan sonra evlerinden çalınan çanta ile giden iki kişinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşan aile, hırsızların yakın akrabaları olduğunu iddia ederek, mahkemenin 4 yıldır güvenlik kamerasına yansıyan kişileri tespit etmesini beklediklerini söyledi. Parayı engelli çocuğu için biriktirdiğini belirten anne Çiçek Emre, "O paralar engelli çocuğumun geleceği idi. Ne olur geri getirsinler" diye gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli Yenimahalle'de oturan Çiçek-Erol Emre çifti doğuştan engelli çocukları Sezer Emre'nin kendileri öldükten sonra sokakta kalmaması için yıllarca çalışıp bir miktar para biriktirdi. Çocuklarına ev almak için bir de kredi çeken aile, alacakları evin pazarlığı devam ettiği sürede yaşadıkları hırsızlık olayı ile yıkıldı. Yaklaşık 200 bin TL tutarındaki paranın yakın akrabaları olduğunu iddia ettikleri iki kişi tarafından çalındığını ileri süren Çiçek Emre, içi para dolu olan çantalarını çalan kişilerin elindeki çanta ile güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini mahkemeye sunduklarını ancak 4 yıldır şahısların kimliği tespit edilemediği için çalınan paralarına kavuşamadıklarını söyledi. Hırsızların sadece paraları değil engelli çocuğunun geleceğini de çaldıklarını belirten anne Çiçek Emre hırsızlara seslenerek "Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceği idi. Ne olur paraları geri getirin" dedi.

Hırsızlık olayı 4 yıl önce 2 Mart 2017 tarihinde meydana geldi. Paralarının olduğunu ve bankadan kredi çektiklerini yakın akrabaları dışında kimsenin bilmediğini ileri süren Çiçek Emre, "Oğlumuz Sezer doğuştan engelli. Biz ölünce ortalıkta kalmasın diye yıllarca pamuk tarlalarında, çilek bahçelerinde çalışıp bir miktar para biriktirdik. Daha sonra da üzerine kredi çekip oğlumuza ev almak için ev aramaya başladık. Didim'den bir ev alacaktık. Olmadı. Bu süreçte bizi telefonla akrabamız aradı. Aradıkları gün engelli oğlum Sezer'i okula bırakıp kendim de hastaneye gitmiştim. Arayan kişi art arda beni ve eşimi aradı. İkimizin de dışarıda olduğunu öğrendikten sonra telefonu kapattı. Eve geldiğimizde paraları sakladığımız sandığın açılıp para çantasının çalındığını gördük. Polis evde çalışma yaptı. Bu arada evimizin yakınındaki bir besihanenin güvenlik kamerası kayıtlarından birinin elinde çalınan çantamız odluğu halde iki kişinin görüntülerini de mahkemeye sunduk. Olayın üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Halen güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki bu kişilerin kimliği tespit edilemedi. Ankara'ya kriminale gönderilmiş. Ne olur hırsızlar çaldıkları paraları geri getirsin" diye konuştu.

Kaydedilen görüntüleri incelediklerini, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişileri kendilerinin bilip tanıdığını ancak bunun mahkemece teyit edilip karar verilmesi gerektiğini belirten Erol Emre ise, "Çok zor durumdayız. Ne olur çocuğumuzun geleceği olan bu para bulunsun. Görüntülerdeki kişilerin tespiti yapılırsa paramız geri gelecek" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Acılı anne hırsızlara seslendi: Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi
Acılı anne hırsızlara seslendi: Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi
Acılı anne hırsızlara seslendi: Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi
Acılı anne hırsızlara seslendi: Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi

Nazilli, Engelli, Kredi, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acılı anne hırsızlara seslendi: 'Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi' - Son Dakika


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