Son Dakika Haberleri: Acılı anne mezuniyetini göremediği oğlunun cübbesini giydi
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Acılı anne mezuniyetini göremediği oğlunun cübbesini giydi

36 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden Barış İbrahim Dinçer'in başarı belgesi ve binişi ailesine takdim edildi.

Acılı anne mezuniyetini göremediği oğlunun cübbesini giydi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden Barış İbrahim Dinçer'in başarı belgesi ve binişi ailesine takdim edildi.


Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Barış İbrahim Dinçer, geçtiğimiz Mayıs ayında kanserden dolayı hayatını kaybetti. Fakülteden Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Hasan Şahin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin Altıntaş ile aynı programda görev yapan Öğr.Gör. Mustafa Çeltikçi Dinçer'in ailesini ziyaret ederek bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.


Öğretim görevlileri ziyarette Dinçer'in başarı belgesi ve binişini de ailesine takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafında Dinçer'in annesinin, oğlunun cübbesini giydiği görüldü. - ANTALYA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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