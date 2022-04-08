Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı

08.04.2022 12:30
Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 949'ncü gününde de sürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 949'ncü gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 949. gününde de devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu söyledi. Öner, "Kızım işe gidiyordu, işçilere aşçılık yapıyordu. Sabah gitti, akşam gelmedi. Aradık bulamadık, kızımın fotoğraflarını internette gördük. HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti, 8 yıldır haber alamadık. Zahide, kızım gel, korkma hep birlikte gelin seni bekliyoruz. Kimden korkuyorsunuz, korkmayın devletimiz güçlü bir devlet" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı
Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı

YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki babadan, oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki babadan, oğluna teslim ol çağrısı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:42:39. #1.12#
SON DAKİKA: Acılı anneden dağdaki çocuklara 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement