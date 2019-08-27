Acılı annenin feryadı yürek sızlatıyor

Diyarbakırlı Sema Berfin K., geçimsizlik yaşadığı eşi ile boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çocuğun velayetini alan anne, mahkemenin tanıdığı hak nedeniyle oğlunu üç saatliğine babasına teslim ederken, 23 gün geçmesine rağmen bir daha çocuğunu göremedi. 23 gündür oğlu ve eşinden haber alamayan acılı anne, kaçırıldığını iddia ettiği çocuğunun hayatından endişe duyarken, çocuğu olmadan geçirdiği bayramın da zehir olduğunu söyledi.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde oturan 28 yaşındaki Sema Berfin K., uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşinden boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan Sema Berfin K., koruma kararı aldırarak annesinin evine döndü. Boşanma sürecinde eşi tarafından ölüm tehdidi aldığını öne süren Sema Berfin K., korkudan evden çıkamaz oldu. Mahkeme kararıyla ayda 2 defa çocuğunu görme izni alan Sema Berfin K.'nın eşi Yusuf Emre K., 23 gün önce 4 yaşındaki çocuğu Yunus Emir'i alarak kayıplara karıştı. Ailesi ve kendisi ölüm tehdidi alan acılı anne yetkililerden yardım bekliyor.



"Çocuğunu görmek için şikayetlerini geri çek boşanmaktan vazgeç evine dön"



28 yaşındaki Sema Berfin K., eşinin ailesi kendisinin çocuğunu görmesi için boşanmaktan vazgeçmesini ve evine geri dönmesini söylediklerini dile getirerek ölmekten korktuğu için geri dönmediğini ve çocuğunun da hayati tehlikesinin olduğunu söyledi. Sema Berfin K., "23 gündür hala da oğlumdan haber alamıyorum, boşanma sürecindeyim mahkeme kararıyla babası geldi, götürdü bir daha da haber alamadık. Şuanda çocuğumun yaşayıp yaşamadığından bile endişeleniyorum. 23 gün içerisinde bana haber gönderdiler, tüm şikayet ve dilekçeleri geri çekilecek, boşanmaktan vazgeçersem eve dönersem çocuğumu geri getireceklerini şart koştu eşimin ailesi, ama bunu kabul etmiyorum. Eşim ve ailesi ruh hastası, ben sadece çocuğumu istiyorum. Savcıya gittim görüştüm, bir şeyler yapılması lazım diye ölüm olmadan bir el atılması lazım. Herkes bana dönüp babası diyor. Bu bir suç, bunun aranması çıkarılması lazım. Biz bir şey yaptığımız zaman devlet hemen ensemize çöküyor, çocuğum 4 yaşında şuan nerede, sağlık durumu nasıl iyimi kötümü hiçbir şekilde haberimiz yok. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi alamıyoruz, emniyete her gün gidip gelmekten bıktık elimiz boş dönüyoruz. Kötü bir şey olmadan önce çocuğum bulunsun, ölüm olduktan sonra o adam idam edilmiş, müebbet yemiş benim umurumda bile değil. Buradan tüm devlet yetkililerine sesleniyorum bizi de bir görün" dedi.



23 gündür balkonda yolunu gözlüyor



23 gündür balkonda çocuğunun yolunu gözlediğini aktaran acılı anne Sema Berfin K., çocuğunun yaşadığından da emin olmadığını aktardı. Sema Berfin K., "Ben 23 gündür içeriye giremiyorum, balkonda ha geldi ha gelecek diye bekliyorum. Her geçen polis arabasında heyecanlanıyoruz, inşallah bulundu diye ama hiç kimsenin yaptığı hiçbir şey yok. Bu adam, ailesi, ağabeyi ve babası hepsi uyuşturucu kullanan insanlar, benim çocuğum bu aile içerisinde ne kadar sağlıklı olabilir. Bu adamın yüzlerce sabıka dosyası var, elinizi vicdanınıza koyun. 3 defa uzaklaştırma kararı aldım yapmadığı ihlal kalmadı. Bunlara rağmen sadece ifadesi alınıp gönderiliyor. Ben bunları tekrar etmekten bıktım 4 yaşında bir çocuk sizlerin de çocukları var harekete geçmemiz lazım. Bir insan canı bu kadar ucuz olamamalı. Ölüm olmadan çocuğum bulunsun ve bu adam cezasını çeksin" diye konuştu. - DİYARBAKIR